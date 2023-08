AAN DE REIS 2332 Analisten voorzien olietekort van 1,5 miljoen vaten

Aan de reis

Beide olie-benchmarks sloten de week positief af. Brent crude sloot op $ 86,24 per vat en West Texas Intermediate (WTI) eindigde op $ 82,82 per vat. De prijzen stegen nadat Saoedi-Arabië liet weten de huidige productiebeperking met een miljoen vaten per dag tenminste te laten voortduren tot eind september.