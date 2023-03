Zeeschip doet haven van Meppel aan: cellenbeton van Xella naar Denemarken

De Kornwerderzandsluis moet nog verbreed worden zodat zeeschepen straks Port of Zwolle kunnen bereiken, toch heeft donderdag een klein zeeschip alvast de haven van Meppel aangedaan. Betonfabrikant Xella transporteert voor het eerst lading via een kruiplijncoaster vanaf de fabriek in Meppel naar het warehouse in Denemarken. ‘Het was een behoorlijk traject om dit in gang te zetten’, vertelt Brandon Sekker, logistiek manager bij Xella.

Het transport wordt uitgevoerd door de ‘Mv Alert’ van ERA Chartering met een lengte van zo’n 80 meter, een breedte van 11,40 meter, een draagvermogen van 1.700 ton en een capaciteit van 2.662 kubieke meter. Sekker: ‘Vervoer per schip is duurzamer en daarmee stoten we minder CO2 uit. Met één lading op een coaster, halen we ongeveer 48 vrachtwagens van de weg. We dachten al langer na over deze mogelijkheid en door de oplopende chauffeurstekorten is dit in een stroomversnelling gekomen.’

Vaarroutes en diepgang

Toch was het transport niet zomaar een kwestie van een bevrachter of rederij bellen en een offerte opvragen. ‘We zijn er ongeveer tien maanden mee bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen, vooral omdat de vaarroutes en diepgang niet overal bekend waren. Zonder de hulp van logistiek makelaar Miranda Volker vanuit de provincie Overijssel, ERA Chartering en Port of Zwolle was dit nooit gelukt’, legt Sekker uit. Het probleem was namelijk dat verschillende rederijen aanvankelijk dachten dat de coaster helemaal niet tot de kade van Xella in Meppel kon varen.

‘Volgens diverse marktpartijen kon je maar tot een diepgang van 2,50 meter in Meppel komen’, legt Volker uit. ‘Maar toen ik wat dieper erin dook, kwam ik tot de conclusie dat het officieel volgens de vaarweginformatie van Rijkswaterstaat met een diepgang van 3,20 meter mogelijk moest zijn. Vervolgens heeft Xella metingen laten uitvoeren en het bleek dat er sprake was van verzanding langs de kade waardoor de werkelijke diepgang minder was dan wat er officieel beschikbaar zou moeten zijn. In samenwerking met de gemeente Meppel en Port of Zwolle is het gelukt om op heel korte termijn de ondiepte weg te laten baggeren.’

Overigens is de keuze om het transport per zeeschip uit te voeren vooral ingegeven vanuit duurzaamheid en de spreiding van modaliteiten door het chauffeurstekort. ‘Het is inderdaad niet echt goedkoper dan wegvervoer’, beaamt Sekker.

‘Onder de streep zijn we per kuub lading ongeveer 30% extra aan kosten kwijt. Voordeel is wel dat we maar liefst 75% CO2 besparen per verzendunit. En we spreiden onze modaliteiten, waardoor we in de toekomst minder kwetsbaar zijn voor het toenemende chauffeurstekort. Alleen de lastmile in Denemarken wordt nu nog per truck uitgevoerd. Het uitzoekwerk was gelukkig een eenmalige exercitie, de bedoeling is dat we dit straks eenmaal per kwartaal gaan doen.’

Veilig

Bedrijven moeten aantonen dat het veilig genoeg is om zeeschepen te ontvangen. Daarom moest Xella een zogenoemde ISPS-status aanvragen. Volker: ‘Je moet daarvoor onder meer bepaalde protocollen opstellen en gecertificeerd zijn. Daar hadden we echt de hulp van Port of Zwolle bij nodig.’ Sekker: ‘Zo moesten we nadenken en vastleggen wat en hoe we kranen en heftrucks gebruiken om de lading cellenbeton te behandelen.’

Overigens is het gebruik van schepen als de ‘Mv Alert’ tegenwoordig een behoorlijke niche, zegt Ramses de Vries van ERA Chartering. ‘De kosten van lading worden vaak per ton berekend. Daarom zie je dat schepen steeds groter zijn geworden, er zit immers net zoveel bemanning aan boord en de running costs zijn navenant gelijk aan grotere coasters. Dit soort schepen wordt dan ook bijna niet meer gebouwd. Ik zie er wel een belangrijke rol voor als bedrijven zwaar inzetten op CO2-besparing ten opzichte van wegvervoer.’

Havenbeheerder Port of Zwolle ziet dit transport als voorproefje op de toekomst. Zodra de Kornwerderzandsluis is verbreed en de lokale vaarwegen uitgebaggerd, kunnen ook grotere shortsea-schepen het havengebied bereiken dat bestaat uit Kampen, Zwolle en Meppel.

‘Dan wordt Port of Zwolle een zeehaven en wel de verst in het land gelegen zeehaven in Nederland’, aldus havendirecteur Jeroen van den Ende. De havenbeheerder riep Xella vanwege het pionierswerk eerder deze week dan ook uit tot havenondernemer van het jaar.

Dit verhaal stond eerder op nt.nl

