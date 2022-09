Aan de Reis: Meer Oekraïens graan over land

Vrachttarieven

De vrachtprijzen voor kolen zijn nog altijd uitzonderlijk hoog. Ondertussen is het water na een midweeks dal stijgende. Frankrijk en Roemenië hebben een akkoord ondertekend om meer Oekraïens graan via het land te exporteren. Frankrijk is een spoorland. Onduidelijk is wat dit betekent voor de binnenvaart, die sinds de oorlog extra wordt ingezet in de Donauregio.