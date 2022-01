‘Overheidsingrijpen nodig tegen containerverliezen op zee’ Facebook

Er is regelgeving nodig om de zeewaardigheid van megacontainerschepen en hun lading te verbeteren. Dat stelt de International Union of Marine Insurance (IUMI). De jongste schepen zijn zo reusachtig dat ze niet meer voldoen aan de standaardvoorwaarden voor ladingszekeringssystemen. Zulke schepen op een woeste zee worden in een discussiestuk omschreven als ‘roly-poly toys in a swell’, ofwel tuimelpoppetjes die heen en weer wiebelen zodra je ze een zetje geeft.

1 / 1 Containerverlies op de ONE Apus. (Foto via Twitter) Containerverlies op de ONE Apus. (Foto via Twitter)

(Paul Jumelet/NT)