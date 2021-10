Zeevrachtenmarkt: Goede vooruitzichten voor olietankers Facebook

ROTTERDAM 20 oktober 2021, 10:00

Voor ertsreizen van capesizers van Australiƫ naar China stijgen de prijzen snel. Begin oktober boekte een capesizer nog $ 16,95 per ton, een paar dagen later was de prijs al gestegen tot $ 21,80 per ton. Griekse reders profiteren van de gestegen waarde van panamaxen. De Bellamys (76.000 dwt, 2005) werd aan een Chinese koper verkocht voor $ 17 miljoen. Navios Maritime verkocht de Altair I (2006) voor $ 13,9 miljoen.

1 / 1 De Als Venus brengt momenteel 162.000 dollar per dag op. De Als Venus brengt momenteel 162.000 dollar per dag op.

(Familie Van Krimpen)