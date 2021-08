Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Volop vraag naar handysizers Facebook

ROTTERDAM 25 augustus 2021, 10:00

Vooral de droge-ladingschepen profiteren momentel van hogere vrachten, die inmiddels zijn gestegen tot boven $ 30.000 per dag. Enige tijd geleden waren de handysizers nauwelijks in beeld, nu zijn ze volop gevraagd, vooral door Griekse reders. Zo komt containerspecialist Costamare na 30 jaar weer in beeld met de aankoop van een fors aantal tweedehands handysizers.