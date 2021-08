Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Chaos in Zuid-Chinese havens Facebook

Er heerst nog steeds chaos in de belangrijkste zuidelijke havens in China. In de eerste vier maanden van 2021 importeerde China 51 miljoen ton graan. In de daaropvolgende maanden duurde het lossen van de schepen steeds langer. De Krini (81.800 dwt) arriveerde bijvoorbeeld op 16 mei op de Pearl River Delta ankerplaats en was op 11 juni nog steeds niet helemaal leeg.