Aan de Reis: Weinig reizen op de Moezel

Twitter

ROTTERDAM 14 juli 2021, 10:00

De waterstanden blijven hoog en mede in verband hiermee zijn de tarieven aan de lage kant. Maar er wordt druk gevaren en naar verluidt slim onderhandeld over de prijzen. De zomerse komkommertijd lijkt echter wel in te gaan dalen en vooral op de Moezel worden weinig reizen gemeld.