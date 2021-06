Schuttevaer Premium ‘Schepen bevrachten is en blijft mensenwerk’ Facebook

FRANEKER 15 juni 2021, 07:00

De markt voor scheepsbevrachtingen is zo transparant geworden als een glas helder water. Schippers en verladers weten elkaar dankzij digitalisering wel te vinden. Toch is er nog volop ruimte voor scheepsbevrachters, zeggen Siegfried Kingma en Haye Pasma van Water-Land Bevrachtingen in Franeker.