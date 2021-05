Schuttevaer Premium Fluxys meldt LNG-records in Zeebrugge Facebook

Email ZEEBRUGGE 26 mei 2021, 20:00

Op de LNG-terminal van Fluxys in Zeebrugge zijn in 2020 diverse records gebroken, met name bij de ship-to-ship overslag. Er meerden 172 schepen af aan de terminal, 42 meer dan de 130 in 2019.