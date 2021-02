Topvrouw Karin Orsel: ‘De zeevaart levert, wat er ook gebeurt’

Karin Orsel: ‘Ik denk dat het altijd al in me heeft gezeten. Opkomen voor iemand in de knel, dat deed ik vroeger op het schoolplein ook al. Het speelveld is nu een stuk groter, maar ik wil staan voor de mensen die voor me werken, de mannen en vrouwen aan boord, de collega’s en vrienden.’ (Foto Loek Mulder)