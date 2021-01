Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Recordprijzen voor containervervoer, hoofdprijs voor LNG-tankers Facebook

Vooral de capesizers profiteren van een verbeterende markt. De inkomsten stegen tot ruim boven $ 24.000 per dag. De export van ijzererts uit Australië steeg. Het land hoeft zich kennelijk geen zorgen meer te maken over de export, China voert ook weer ijzererts uit Australië in. Wel zijn slechte weersomstandigheden een probleem. Ook de panamaxen profiteren van een betere markt, de charterhuren stegen tot rond $ 14.500 per dag. Voor graan reizen uit de Verenigde Staten lagen de vrachtprijzen rond $ 12.000 per dag.