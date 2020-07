Schuttevaer Premium Aan de Reis: Zomers rustig Facebook

ROTTERDAM 15 juli 2020, 10:05

Er is weinig werk en wat er aan wordt geboden heeft vaak een lange losdatum. In de zeehavens is niet veel te doen, maar ook op Rijn en Moezel is weinig werk. Ook in de tankvaart is niet veel werk voorhanden. Wellicht dat het dalende water de markt wat kan opkrikken.