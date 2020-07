Schuttevaer Premium Aan de Reis: In zand en grind wel redelijk werk Facebook

ROTTERDAM 01 juli 2020, 10:25

Alleen in de zand en grind en overige bouwmaterialen loopt het werk goed. In de droge lading zijn de tarieven nog altijd slecht en houdt de hoeveelheid werk niet over. Ook in de tankvaart blijven de tarieven slecht en ook hier is er niet voldoende werk om de hele vloot aan de praat te houden.