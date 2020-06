Schuttevaer Premium Aan de Reis: Aanbod blijft slecht Facebook

ROTTERDAM 24 juni 2020

Het aanbod van werk blijft slecht en de prijzen laag, zowel in de zeehavens als het achterland. Verbetering is nog niet zichtbaar. Alleen het transport van grondstoffen voor de bouw loopt nog redelijk. Ook in de tankvaart is de markt slecht.