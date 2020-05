Schuttevaer Premium Aan de Reis: Ook Duitse vrachtprijzen laag Facebook

Deventer 20 mei 2020, 13:41

De markt is nog steeds slecht. Ook in Duitsland zijn de vrachtprijzen laag. Het water deelt op de rivieren en dat kan wellicht enige soelaas bieden. In de tankvaart wordt nog steeds relatief beter betaald.