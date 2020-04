Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Mijnbouwers schroeven productie terug Facebook

Papendrecht 08 april 2020, 15:15

Het zit de droge-ladingschepen niet mee dit jaar. Mijnbouwer Anglo American heeft vanwege de coronavirus de winning van ijzererts in de Zuid-Afrikaanse mijnen met 50% teruggeschroefd en in de kolenmijnen met 70%. Anglo American verwacht dat de winning van ijzererts dit jaar met twee of drie miljoen ton zal dalen en van kolen met 1,5 tot 2 miljoen ton.