Schuttevaer Premium Aan de Reis: Weinig werk tegen slechte betaling Facebook

Twitter

Email Deventer 01 april 2020, 11:31

Er wordt nog altijd weinig reizen aangeboden en onderhandelen is er niet bij. Ook in de tankvaart is momenteel weinig werk en wordt slecht betaald. De waterstanden dalen intussen snel, dat zou de tarieven de komende weken mogelijk ietsje kunnen opkrikken.