Schuttevaer Premium 2019: Ruim 34.000 kilo drugs onderschept in Rotterdamse haven Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 22 februari 2020, 10:34

Het HARC-team (Hit and Run Cargo-team), een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie, heeft in het afgelopen jaar 33.732 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Dit is bijna een verdubbeling van de hoeveelheid drugs die werd gevonden in 2018, toen onderschepte het HARC-team 18.947 kilo cocaïne.

1 / 1 Het HARC-team trof in 2019 drugs aan tussen vaten fruitpulp, maar ook tussen ladingen mango’s en meloenen. (Foto OM.nl) Het HARC-team trof in 2019 drugs aan tussen vaten fruitpulp, maar ook tussen ladingen mango’s en meloenen. (Foto OM.nl)