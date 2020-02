Schuttevaer Premium Sterkste daling overslag containers sinds 2008 Facebook

20 februari 2020

De RWI/ISL containeroverslagindex is in december met 1,9 punten gedaald naar 134,1. Het is de sterkste daling sinds het begin van de economische crisis in de herfst van 2008.