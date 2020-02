Schuttevaer Premium Column: Masterplan binnenvaart nodig Facebook

Twitter

ROTTERDAM 13 februari 2020, 15:28

Ik sprak een eigenaar van een bedrijf dat al meer dan 50 jaar dieselmotoren inbouwt in binnenschepen, en vroeg hem denkbeeldig een miljoen in te zetten op een toekomstige energiedrager. ‘Alles op waterstof’, was zijn antwoord.