Stikstof en Pfas: omzetderving zand- en grindvaart 12.000 euro per schip

Email ROTTERDAM 10 februari 2020, 23:32

Panteia schat de omzetderving in het zand- en grindvervoer als gevolg van de stifstof- en Pfas-crisis voor 2019 op 12.000 en voor 2020 op 18.000 euro per schip. Dat blijkt uit de jaarlijkse kostprijsberekening die het onderzoeksbureau maakte in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB).

1 / 1 Bron: Panteia Bron: Panteia