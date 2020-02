Schuttevaer Premium Zembla: top Rijkswaterstaat ‘drukte afvaldump door’ Facebook

ARNHEM 06 februari 2020, 11:41

De top van Rijkswaterstaat heeft ‘er doorheen gedrukt’ dat een half miljoen ton afval kon worden gestort in natuurplas Over de Maas in Gelderland. Dit gebeurde tegen het uitdrukkelijke advies van de verantwoordelijke ambtenaren. Dat meldt Zembla op basis van interne e-mails en documenten die het in bezit heeft en uit gesprekken die het onderzoeksprogramma heeft gevoerd met bronnen binnen en rond Rijkswaterstaat.

1 / 1 Rijkswaterstaat in Zembla: ‘Storten van granuliet had, terugkijkend, wellicht beter gekund’. (Beeld: Zembla) Rijkswaterstaat in Zembla: ‘Storten van granuliet had, terugkijkend, wellicht beter gekund’. (Beeld: Zembla)