Sluiting Enci Maastricht kost tienduizenden tonnen lading

Maastricht

Twitter

09 januari 2020, 12:27

De sluiting van de cementfabriek van de Eerste Nederlandse Cement Industrie (Enci) in Maastricht gaat de binnenvaart in het zuiden van Nederland tienduizenden tonnen lading kosten. Andere vestigingen van moederbedrijf HeidelbergCement gaan de cementproductie weliswaar overnemen, maar hoeveel werk overblijft voor de binnenvaart, is nog de vraag.