Aan de Reis: Genieten van laatste dagen van het jaar

Deventer 24 december 2019, 11:09

De meeste schippers hebben een eindejaarsstop ingelast en liggen Kerst en Oud en Nieuw te vieren in een haven van hun keuze. Het weinige werk dat in deze tijd van het jaar wordt aangenomen is meestal voor de feestdagen laden en in het nieuwe jaar lossen. De waterstanden stijgen deze week weer.