Imperial wil binnenvaarttak ongedeeld afstoten

Duisburg 11 december 2019, 16:15

De Zuid-Afrikaanse Imperial Group wil zich uit de binnenvaart terugtrekken en het Duitse Imperial Shipping, onderdeel van Imperial Logistics International verkopen. Opzet is het in Duisburg gevestigde Imperial Shipping in een keer te verkopen en niet te ‘fileren’.

1 / 1 De gastankers Imperial Gas 92 en Imperial Gas 93 werden in 2017 toegevoegd aan de binnenvaartvloot van Imperial. (Imperial) De gastankers Imperial Gas 92 en Imperial Gas 93 werden in 2017 toegevoegd aan de binnenvaartvloot van Imperial. (Imperial)