Bakker Barendrecht halveert CO2-uitstoot met 'bananenboot'

VLISSINGEN 07 oktober 2019, 17:42

Bakker Barendrecht, leverancier van groente en fruit voor Albert Heijn en onderdeel van Greenyard, haalt de bananencontainers voortaan via BCTN grotendeels per binnenschip van Vlissingen. Dat scheelt volgens het bedrijf de helft aan CO2-uitstoot.

Wekelijks komen er zo’n 40 containers met Chiquita-bananen per zeeschip in Vlissingen binnen bij Kloosterboer, logistiek dienstverlener voor temperatuur gecontroleerde voedselproducten in West-Europa. Tot 30 september gingen ze van daar rechtstreeks per truck naar Bakker Barendrecht.

Samen met BCTN, de grootste uitbater van binnenvaartcontainerterminals in Nederland en België, werd een schonere, multimodale oplossing gevonden. Een binnenvaartschip vaart de containers nu van Vlissingen naar de BCTN-terminal in Alblasserdam, vervolgens worden ze de laatste 14 kilometer over de weg naar het distributiecentrum van Bakker Barendrecht vervoerd. (DvdM)