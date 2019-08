Schuttevaer Premium Aan de Reis: Bovengemiddelde tankvaarttarieven Facebook

Deventer 28 augustus 2019, 10:05

De vrachtprijzen in de droge-ladingvaart zijn nog steeds slecht en het aanbod is dun. Schippers hebben wel het gevoel dat het ladingaanbod toeneemt nu het eind van de zomer in zicht is. Maar dat gevoel vertaalt zich nog niet in hogere vrachtprijzen. In de tankvaart ligt dat wel even anders. De waterstanden in Rijn en Donau dalen weer.