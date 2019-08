Schuttevaer Premium Ontgasverbod begint bij ‘dichtbevolkte gebieden’ Facebook

DEN HAAG 23 augustus 2019, 00:19

Behalve toxische stoffen mogen sinds april dit jaar conform het ADN vrijwel geen gevaarlijke stoffen meer varend ontgast worden in dichtbevolkte gebieden en nabij sluizen en bruggen. Als het CDNI-verdrag in 2020 van kracht wordt, is dat het begin van een totaalverbod op varend ontgassen in 2024.