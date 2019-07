Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Oplopende spanningen rond Iran Facebook

PAPENDRECHT 17 juli 2019

De grotere droge-ladingschepen profiteren van de Zuid-Amerikaanse graanexport. De inkomsten voor de panamaxen stegen tot ruim $ 13.000 per dag. Er kwam ook wat meer kolenladingen in de markt. Vanuit de Zwarte Zee nam de export toe naar met name Indonesië, de Filipijnen en Vietnam. India is wil zijn staalproductie flink verhogen en voert daarvoor kolen in uit de Verenigde Staten en Australië. Ook China voert de invoer van kolen op.