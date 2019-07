Schuttevaer Premium Aan de Reis: ‘Redelijk aanbod, slechte prijzen’ Facebook

‘Het is een moeizame markt’, klaagt een van de binnenvaartondernemers over een binnenlandse reis. ‘Er is wel redelijk wat aanbod, maar de prijzen zijn slecht.’ ‘Bij gebrek aan beter’, vult een ander aan, die ook een binnenlandse reis aannam. In dit geval omdat de reis goed aansloot op de vorige. Op het Mittellandkanaal gaat het beter. ‘Hier worden redelijk wat reizen aangeboden en er zijn weinig schepen in het kanaal.’