Aan de Reis: Hoop op hogere vrachtprijzen

Het is deze week heet en droog in Europa. Mede hierdoor daalt het water enkele tientallen centimeters. Voor menig schipper lijkt het een geschenk uit de hemel, want de tarieven waren de laatste tijd niet om over naar huis te schrijven. ‘Ik hoop echt dat de prijzen nu iets gaan verbeteren’, vertelt een binnenvaartondernemer. ‘De prijzen zijn al zo lang aan de lage kant.’