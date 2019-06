Schuttevaer Premium Aan de Reis: Uitstekend halfjaar voor tankvaart Facebook

DEVENTER 19 juni 2019

Er staat nog steeds genoeg water in de rivieren en dat houdt de tarieven aan de lage kant. Dat komt ook omdat het op de meeste plekken rustig is en de bevrachters dikwijls schepen voor het uitzoeken hebben. Maar ook in deze markt kan vasthouden aan je ‘eigen’ tarieven lonend zijn. Sommigen weten in de onderhandelingen de prijs toch nog enigszins omhoog te krijgen.