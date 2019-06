Schuttevaer Premium ‘Duizenden banen op de tocht bij Arcelor’ Facebook

Twitter

FRANKFURT 12 juni 2019, 10:05

Staalreus ArcelorMittal kampt met overcapaciteit in Europa en lijkt om die reden afscheid te willen nemen van 19.500 werknemers met een tijdelijke aanstelling. Het bedrijf is in gesprek met vakbonden over de op handen zijnde ingreep. Dat zegt topman Lakshmi Mittal in een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine.