CBS: binnenvaart profiteert ook eerste kwartaal van laagwater

De binnenvaart heeft ook in het eerste kwartaal van dit jaar nog flink kunnen profiteren van hogere vrachtprijzen vanwege lage waterstanden in de Rijn en elders. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de omzet van binnenvaartondernemingen in de eerste drie maanden van 2019 6,7% hoger was dan in dezelfde periode van 2018.