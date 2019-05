1 JAEL Schipper Jacob Bieze uit Terneuzen handhaaft een veelvoorkomende binnenvaarttraditie. Hij doopte zijn schip Jael. Kort en bondig en uniek genoeg om geen verwarring met andere schepen te veroorzaken. De traditie zit ‘m in de herkomst van de naam. Het is namelijk een samenstelling van de voornamen van de voornamen van de opvarenden, Jacob en Ellie. Bovendien is Jael ook een meisjesnaam in het Hebreeuws, met de betekenis steenbok. (Foto Adri van de Wege)