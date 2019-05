Schuttevaer Premium Belastingdienst legt schipper het vuur aan de schenen Facebook

Groningen 3 mei 2019, 13:00

Een Nederlandse schipper die werkt via een bedrijf in Liechtenstein heeft van de rechter in Groningen gelijk gekregen in een zaak om nabetaling van inkomstenbelasting. De man was in beroep gegaan tegen een belastingaanslag die hem over 2015 was opgelegd.