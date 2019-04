Schuttevaer Premium Hollands lintje voor Vlaamse ‘Donau-ridder’ Pierre Verberght Facebook

De Vlaamse nautisch cartograaf Pierre Verberght werd donderdag 25 april volkomen verrast met een Nederlandse koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het lintje werd hem opgespeld door de Nederlandse consul-generaal Bert van der Lingen in zijn ambtswoning in het Antwerpse stadsdeel Wilrijk.