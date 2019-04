Schuttevaer Premium Schippersz (36): Greet van de 229 Facebook

Twitter

Email Oss 27 april 2019, 10:00

De argumenten van meneer Kruis (chef varend personeel) om Schippersz op de 229 te laten aanmonsteren, ken ik niet. Maar hij is een vakman, meneer Kruis: een betere plek had ik me niet kunnen wensen. Een beter schip wel: een omgebouwd sleepschip van 1929, geen schoonheid, maar wel een met twee MWM 500 pk turbo’s. Daar is het Damco om begonnen: niet duwen, maar slepen. En dat deden we. (Ik zeg al ‘we…!).