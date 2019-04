Schuttevaer Premium Multraship neemt Polderman over Facebook

Twitter

Email TERNEUZEN 24 april 2019, 15:00

Het bekende sleep- en bergingsbedrijf L. Polderman uit Hansweert is eerder dit jaar in zijn geheel overgenomen door Multraship Towage & Salvage in Terneuzen. Aan de overname is geen ruchtbaarheid gegeven.