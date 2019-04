Schuttevaer Premium Zeven keer varen onder invloed in Amsterdam Facebook

AMSTERDAM 21 april 2019, 21:29

Bij de start van het vaarseizoen heeft de politie op de wateren in en rond Amsterdam vrijdag 19 april meerdere controles gehouden. In zeven gevallen was er sprake van varen onder invloed van alcolholhoudende drank.