Indian Registry of Shipping (IRClass), behorende tot de Top 10 klassenbureaus wereldwijd, wil vanuit Schiedam vaste voet aan de grond krijgen in Noordwest-Europa. De Nederlandse vestiging is de 48ste vestiging van IRClass en de 24ste buiten India.