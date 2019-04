Schuttevaer Premium Schippersz (34): Maden in het graan Facebook

Twitter

Oss 12 april 2019, 20:00

Van kapitein Landa kan ik me zijn voornaam niet herinneren. Voor Schippersz is zijn voornaam Mijnheer. En zijn vrouw heet Mevrouw. Zij is hartstikke aardig. Ze riep me in de stuurhut, we kregen thee en altijd had ze daar iets lekkers bij. Ik vond haar een schat van een mens. Hij was van de 224, een van de Lauenburgse krachtpatsers waarmee Damco de opkomende duwvaart trachtte te beteugelen.