Schuttevaer Premium

Twitter

DEN HAAG 8 april 2019, 23:10

Het gerechtshof in Den Haag heeft een Duitse schipper veroordeeld tot een taakstraf van 171 uur voor een ongeval in 2013 op de Nieuwe Maas waardoor twee doden vielen. In november 2017 had de rechtbank in Rotterdam de man 180 uur taakstraf gegeven. De schipper was tegen die straf in beroep gegaan.