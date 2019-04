Schuttevaer Premium Schippersz (33): De sollicitatie Facebook

Twitter

Email Oss 4 april 2019, 16:00

Mijn broer loodst me van onze ligplaats in de Waalhaven naar ‘De Sollicitatie’. Katendrecht, Stieltjesplein, Willemsbrug, laatste spannende meters naar dat adres, eerbiedig als een pelgrim voor het borstbeeld van de man die het allemaal heeft bedacht en daarom zijn naam mocht geven aan een van de mooiste sleepboten van de Rijn, de Damco 9. Driemaal 720 pk Sulzer. Ik ben in het Atlantic Huis, Westplein 2, Rotterdam. Ik ben bij Damco.