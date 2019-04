Schuttevaer Premium Gebutst cruiseschip mag zelf naar werf varen Facebook

Email TERNEUZEN 2 april 2019, 17:30

Het riviercruiseschip Viking Idun dat maandag op de Westerschelde in aanvaring kwam met een tanker, mag weer het water op. Het beschadigde schip is nog goed genoeg om zonder passagiers voor reparatie naar een werf in Amsterdam te varen, laat een woordvoerder van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) weten.