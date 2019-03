Schuttevaer Premium Elisabeth Post nieuwe voorzitter TLN Facebook

Elisabeth Post wordt de nieuwe voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, de brancheorganisatie in het wegvervoer. Post werd vrijdag 22 maart door de ledenraad van TLN benoemd voor een periode van vier jaar. Zij is nu nog gedeputeerde in de provincie Noord-Holland. Op 1 mei gaat ze van start in haar nieuwe functie.