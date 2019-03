Schuttevaer Premium Een AED aan boord kan het best weggegooid geld zijn Facebook

Antwerpen 19 maart 2019, 15:00

Wie een automatische externe defibrillator (AED) koopt, moet maar hopen dat het weggegooid geld is. Maar dat geldt eveneens voor reddingsvesten en brandverzekeringen. Niemand hoopt in het water te vallen en met verzekeringsexperts hebben we liever ook niet te maken. Maar wie vaart nog veilig zonder?