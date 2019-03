Schuttevaer Premium René Overveld na 49 jaar als ‘Officier’ weg bij Interstream Barging Facebook

GEERTRUIDENBERG 19 maart 2019, 10:18

René Overveld (66), manager Safety Management & Operations bij tankvaartrederij Interstream Barging, is na een dienstverband van bijna 49 jaar met pensioen gegaan. Bij zijn afscheid is hij donderdag 14 maart benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ruud van den Belt van de gemeente Steenbergen speldde hem in Geertruidenberg de koninklijke onderscheiding op.