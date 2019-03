Schuttevaer Premium Wijkagenten krijgen afgedreven schip niet tegen de kant Facebook

MOERDIJK 18 maart 2019, 08:59

Twee wijkagenten van Moerdijk hebben zaterdagmorgen 16 maart het publiek om hulp gevraagd bij een apart probleem. In hun gebied (waar is onbekend) troffen ze een 85 meter schip aan dat was losgeraakt en dwars in het vaarwater was komen te liggen.